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【國產芯片】賽昉科技發布RISC-V AI單板計算機　3月正式應市

新經濟追蹤 19:40 2021/01/14

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恆基兆業集團主席暨賽昉科技聯合創始人李家傑，日前出席賽昉科技的芯片發布會。

RISC-V處理器供應商賽昉科技日前（13日）在上海舉辦「芯未來」新品發布會，發布全球首款以Linux操作系統的RISC-V AI單板計算機—星光AI單板計算機（Beagle-V）。

恆基兆業集團主席、賽昉科技聯合創始人李家傑在會上表示，中國要贏得科技時代的競爭，必須在核心領域有自主研發的核心技術。他期望，產業鏈上的合作夥伴攜手、長期投入，支持RISC-V開源芯片企業，共同推動內地RISC-V產業快速發展。

根據介紹，星光AI單板計算機由賽昉科技與矽遞科技（Seeed）和BeagleBoard共同開發，採用了賽昉科技2020年9月發布的驚鴻7100系列人工智能視覺處理芯片SoC，該芯片搭載了四核CPU，享2MB的二級緩存，工作頻率可達1.5GHz，可支持Linux操作系統。

產品今年3月正式推向市場，面積只有85mm x 70mm，價格868元（119美金）起，大幅降低RISC-V開發者的使用門檻及便捷度，可用於工業機械、數據中心、人工智能AI及邊緣雲端計算等領域。使用該產品可縮短項目開發週期，加速產品上市。

同場的上海市浦東新區科技和經濟委員會副主任周徵宇表示，上海和浦東高度重視像RISC-V的新興技術發展，而且是內地第一個將RISC-V列入政府扶持對象的城市。

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