【BNO移民】英鎊定存息最高10厘　花旗料英鎊年底升穿1.4

▲ 英國染疫致死破千宗，再創單日新高，卻無阻英鎊上升。

英國疫情惡化，死亡人數更創單日新高，累計染疫數字也是歐洲之最，但英鎊兑美元卻愈升愈有，現滙逼近1.37，專家解讀箇中竅妙，是財金高官放風暫無意實施負息，且憧憬疫苗於下半年起有效抗疫。業界又推介，在現位約1.36左右已具值博可低吸，而大行如花旗料今年底鎊滙可升穿1.4阻力位，重上1.41大關 。

英國病毒肆虐，全國封城進入第2周，倫敦尤為嚴峻，本來英國財金高官已多次放風，當地經濟衰退正陷入300年以來最差，如今首相約翰遜更預警暫難放寬封城令，可是，卻無阻鎊滙的升勢。業界指，主要受惠日前英倫行長貝利似轉口風，指英國疫情嚴峻，累經濟陷入最黑暗時期，但暫無意實施負利率，令英鎊又伺機炒上。

人民幣短存受捧【下一頁】

圖看英鎊不同存期存息

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

花旗銀行投資策略及環球財富策略部主管黃栢寧認為， 若英國疫情改善，今年英國的GDP有望恢復正數，增長或逾5%。

然而，黄栢寧補充，眼下以疫情仍甚反覆，當地經濟可能出現有不同變數，舉例說，另一情景是，假設疫情漸趨穩定，但仍然保持半社交距離，今年GDP增長或只得1.1%。至於第三種場景，要是疫情惡化，封鎖措施被逼實施更長時間、繼而作更大力度，恐令英國復甦路更長兼艱難，在最壞情況下，今年英國經濟或再出現負增長，可能收縮高達4.7%。

港元存息最高見5.88厘【下一頁】

黃栢寧對英鎊兌美元今年高低位預測，介乎1.32到1.41，年底目標為高位1.41。

敍造短存賺息 南商7天10厘稱冠

本月底開始，港人可藉BNO申請移民英國，專家指，若對英鎊有需要者想先賺息，可先敍造短期存款，冠絕全城是南商7天短存有10厘（見表）。惟須注意，港銀自去年4月起已不斷狠削存息，如招商永隆剛把半年存息降至乍現0.01厘低位，跟1個月及3個月看齊。

記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君