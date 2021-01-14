【人事變動】東亞銀行委任蒙德錫為獨立非執行董事

▲ 東亞銀行（00023）宣佈，從明日（15日）起，將委任蒙德錫為該行的獨立非執行董事。

東亞銀行 （00023） 宣佈，周五（15日）起，將委任蒙德錫為該行的獨立非執行董事及薪酬委員會和環境、社會及管治委員會委員。同時委任Francisco Javier Serrado Trepat為該行的非執行董事及提名委員會委員。

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東亞銀行周四（14日）早段高開16.9元，曾高見17.1元，最終收報16.9元，無升跌。

58歲的蒙德錫為信興集團主席兼行政總裁，亦為東亞銀行旗下藍十字（亞太）保險及東亞人壽保險的獨立非執行董事及其提名委員會主席。此外，他曾在東亞銀行持股80%的Blue Care出任獨立非執行董事。

據公告所示，蒙德錫共擁有604.1萬股東亞銀行股份，當中530.6萬股由他主任的信興電器擁有，另外73.5萬股則由信興科技持有，他直接或間接控制兩間公司股東大會三分之一或以上的投票權。

另外，Serrado則為東亞銀行主要股東Criteria及西班牙商業銀行香港辦公室的亞洲區經理。

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編輯﹕賴奕羚