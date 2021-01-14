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【每日焦點】社交軟件爭議持續　內地營銷公司再洩fb用戶資料

科技 20:00 2021/01/14

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WhatsApp及Facebook的私隱爭議持續發酵，到底如何才能挽回用家信心呢？

WhatsApp早前更新私隱條款，表示將強制用戶同意分享帳戶資料予母企Facebook（fb），引來全球熱烈討論，甚至引起一場「轉會戰」。不過一波未平一波又起，Facebook再次惹上用戶資料遭外洩的危機。

內地初創營銷企業「笨鳥社交」因錯誤配置數據庫，令408GB的私隱數據曝光，其中超過1.3億為Facebook用戶、逾6,600萬為LinkedIn用戶、以及超過1,000萬名Instagram用戶的資料遭外洩。

>>> 【資料外洩】內地公司伺服器未加密　外洩2億Facebook、Instagram及LinkedIn用戶資料

至於WhatsApp更新私隱條款的問題，Facebook依然未解決。土耳其競爭委員會近日更宣布，目前正調查WhatsApp及Facebook是否違反當地競爭法，以及違反企業濫用市場主導地位的法規。而在調查完結前，所有WhatsApp用戶資料不可共享。

>>>【WhatsApp爭議】土耳其競爭委員會展開調查　WhatsApp需暫緩與Facebook共享用戶資料

【其他科技新聞】

【反壟斷法】美司法部反壟斷負責人：拜登政府將繼續調查大型科企

【CES 2021】Razer針對疫情　研發智能口罩Project Hazel

責任編輯：曾曉汶

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