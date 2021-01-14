【新股IPO】錯過醫渡科技不要緊　3隻生物科技股已通過上市聆訊、將展開上市前路演

▲ 多隻生物科技股快將進行上市前預演。

認購人數超過100萬的醫渡科技 （新上市編號：02158） 即將掛牌，錯過醫渡科技的投資者不用擔心，新股市場隨即再即來多隻生物科技股上市。消息人士表示，賽生藥業、貝康醫療及微創心通已通過上市聆訊，並快將展開分析師路演（PDIE），集資最少8億美元（約62.4億港元）。

據外電報道指，生物製藥公司賽生藥業（SciClone）計劃集資5億美元（約39億港元）。摩根士丹利、中金、瑞信為聯席保薦人。截至今年上半年，公司收入錄得11.6億元，按年增長33%，純利則按年急增72%至5.97億元。

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另外，從事研發、製造及銷售治療瓣膜性心臟病的器械業務的微創心通醫療科技計劃集資最少2億美元（約15.6億元）。聯席保薦人為摩根大通、花旗及中金。

截至去年首7個月，集團虧損按年擴大至1.92億元（人民幣，下同），去年同期虧損為8350萬元；收入錄4844萬元，收入全部源自VitaFlowTM。集團於去年4月通過1.4億美元（約10.9億港元）D輪融資。

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市場消息指，蘇州貝康醫療已通過上市聆訊。公司主要從事生殖領域醫療器械，其主要產品為試管嬰兒基因檢測試劑盒。獨家保薦人為中信里昂。

公司去年首6個月收入按年增20%至3216.5萬元（人民幣，下同）；期內虧損約8.1億元，去年同期虧損為2.24億元。

貝康醫療於上市前曾進行4輪融資，於去年7月份通過D輪融資，並引入高瓴資本和OrbiMed入股。

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責任編輯：謝卓榮