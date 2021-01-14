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【油價走勢】一個突如其來的原因　高盛料油價將升至65美元

股樓投資 19:46 2021/01/14

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香港「濕凍」是否全球最凍仍有待研究，但可以肯定的是，今年北半球受寒流侵襲，整個歐亞大陸都會和港人一起捱凍！高盛周三（13日）便發表報告，指歐洲及亞洲的嚴寒天氣已令天然氣供應緊張，令天然氣價格上升，認為同為重要燃料的石油也會趨升，相信在未來數星期會令全球每天石油需求增加至少１00萬桶，甚至有機會增加150萬桶。

【2021展望】瑞銀施德銘看好明年油價：「油價毫無疑問重上60元」

2017年歐亞同樣受嚴寒侵襲，該行將經濟合作暨發展組織（OECD）的數據，以及該行自行設計的模型來計算當年石油需求，發現當年每天石油需求增加了100萬桶。即使現在替代能源供應增加，但在家工作熱潮或會使石油需求增加。

不過，由於天然氣供應將會在數周後追上，而且亞洲天氣將會轉趨溫和，因此極端天氣不會長期支持油價。但假設未來三周石油需求持續，新增的需求卻能抵銷部份因停航以及社區隔離措施所致的石油減求下降。再者，沙特阿拉伯為首的油組（OPEC）宣布以漸進的方式增產，看好油價將會在7月升至65美元。以現時布蘭特期油55.94美元計算，現時仍有16%潛在升幅。

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撰文 : 林展鋒

能源供應 極端天氣 天氣 經濟 潛在升幅 布蘭特期油 美元 沙特阿拉伯 歐洲 香港

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