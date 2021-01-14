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【新股IPO】網上車市1490超購近1,274倍 一手中籤率0.43% 暗盤最多曾升70%

股樓投資 20:30 2021/01/14

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內地汽車資訊平台網上車市（新上市編號：01490） 暗盤表現造好，該股於富途暗盤平台最高曾見至2.1元，較招股價1.23元升近71%，收市報1.83元，升48.8%，以每手4000股計，一手帳面賺2400元。

醫渡科技2158公開超購近1,633倍及上限定價 一手中籤率20% 暗盤開市升逾倍，想知詳情請按：【下一頁】

網上車市認購反應熱烈，其公開發售錄超購1,273.76倍，國際發售亦錄大幅超額認購約21.7倍；一手中籤率僅0.43%，投資者需認購250手才能穩獲1手。該股以貼近招股價上限定價，其招股範圍介乎1.08至1.28元，該股將於明日(15日)上市。農銀國際擔任獨家保薦人。

BILIBILI已保密遞表 傳最快3月初招股 集資額加碼至最多234億元，想知詳情請按：【下一頁】

該股今次上市共引入4名基石投資者，分別為華泰金控、人民網旗下海外投資基金Shimmering Skyline、金涌資本管理及Coast Flagship Investment SPC，合共認購7,374.4萬股股份，佔全球發售完成後公司已發行股本總額的約6.12%。集資所得，其中約39.8%用作業務擴張；約36.1%用於技術開發；約14.1%將用於未來投資及收購；餘下約10%為一般營運資金。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

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