【社交移民潮】沒有廣告及審查　fb用家轉會MeWe的四大理由

facebook(美:FB)旗下WhatsApp更新私隱條款引發通訊程式大遷徏, 環球網民都加快轉移到WhatsApp以外的通訊軟件,如Telegram及Signal。 另外,也有不少fb用戶開始遷移至MeWe,下面盤點fb用戶轉陣的五大理由。

1.廣告

MeWe 在2012 年成立,作為社交平台,介面同 fb 相似。與fb 充滿廣告相比,MeWe標榜是「沒有廣告、沒有間諜軟件的下一代社交網絡」(Next-Gen Social Networking with No Ads and No Spyware)。fb得以免費讓大眾使用,是因為其利用了用戶個人資料數據,以演算法針對目標客戶,再從銷售廣告獲利。雖然fb近年多次改變演算法,提高專頁發佈、觸及門檻,但仍然改變不了廣告氾濫的情況。

2.政治審查

MeWe突然爆紅其中一個原因是美國選舉期間,美國總統特朗普的多個帖文都被 fb 及 fb 「有爭議」的注解,引起特朗普支持者的不滿,於是人們開始尋找這兩個社交媒體的代替品,MeWe便是其中之一。 事實上,無論身處何地, fb作政治審查已是不爭的事實。相比之下,MeWe的言論審查較為寬鬆,而且也暫無政治審查。

3.免費vs付費

fb讓用戶免費使用平台,MeWe基本功能也是免費的,但若要使用特別貼圖、雲端儲存空間、無限量的視像通話等額外功能,須購買每月訂閱服務。另外, 在MeWe開設專頁每月需付款1.99美元(約15港元) 。

雖然fb讓用戶免費開設專頁,但由於fb的自然觸及率不斷下調,若專頁不課金,內容就很難被人看到,因此大多數商戶其實也需課金賣廣告,接觸潛在客戶。

4.帖文

MeWe強調不會干預用戶的帖文。每位用戶或專頁經營者的帖文,都會全部向自己朋友名單、追蹤者展示出來,不會像fb降低觸及量,令到經營者須付費增加曝光率。目前MeWe的帖文純粹根據時序排序。反觀,fb 的timeline較混亂,例如想看朋友資訊時,偏偏就被一大堆其他帖文、廣告洗版。

