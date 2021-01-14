【社交移民潮】沒有廣告及審查　fb用家轉會MeWe的四大理由

▲ 【社交移民潮】沒有廣告、審查 盤點四大fb用客轉陣MeWe的理由

facebook（美：FB）旗下WhatsApp更新私隱條款引發通訊程式大遷徏， 環球網民都加快轉移到WhatsApp以外的通訊軟件，如Telegram及Signal。 另外，也有不少fb用戶開始遷移至MeWe，下面盤點fb用戶轉陣的五大理由。

一文看清MeWe新手必學5大功能！【下一頁】

1.廣告

MeWe 在2012 年成立，作為社交平台，介面同 fb 相似。與fb 充滿廣告相比，MeWe標榜是「沒有廣告、沒有間諜軟件的下一代社交網絡」（Next-Gen Social Networking with No Ads and No Spyware）。fb得以免費讓大眾使用，是因為其利用了用戶個人資料數據，以演算法針對目標客戶，再從銷售廣告獲利。雖然fb近年多次改變演算法，提高專頁發佈、觸及門檻，但仍然改變不了廣告氾濫的情況。

Telegram用戶激增 傳考慮發行最多78億可換股債【下一頁】

2.政治審查

MeWe突然爆紅其中一個原因是美國選舉期間，美國總統特朗普的多個帖文都被 fb 及 fb 「有爭議」的注解，引起特朗普支持者的不滿，於是人們開始尋找這兩個社交媒體的代替品，MeWe便是其中之一。 事實上，無論身處何地， fb作政治審查已是不爭的事實。相比之下，MeWe的言論審查較為寬鬆，而且也暫無政治審查。

3.免費vs付費

fb讓用戶免費使用平台，MeWe基本功能也是免費的，但若要使用特別貼圖、雲端儲存空間、無限量的視像通話等額外功能，須購買每月訂閱服務。另外， 在MeWe開設專頁每月需付款1.99美元（約15港元） 。

雖然fb讓用戶免費開設專頁，但由於fb的自然觸及率不斷下調，若專頁不課金，內容就很難被人看到，因此大多數商戶其實也需課金賣廣告，接觸潛在客戶。

4.帖文

MeWe強調不會干預用戶的帖文。每位用戶或專頁經營者的帖文，都會全部向自己朋友名單、追蹤者展示出來，不會像fb降低觸及量，令到經營者須付費增加曝光率。目前MeWe的帖文純粹根據時序排序。反觀，fb 的timeline較混亂，例如想看朋友資訊時，偏偏就被一大堆其他帖文、廣告洗版。

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編輯：吳敏芳