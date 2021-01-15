【名人論市】惠理集團聯席主席謝清海：「現在入市仍有賺大錢的機會」

甫入2021年，港股便連升兩周，恒指再進帳695點，收報28573點，正向29000點進發。市場聚焦美國候任總統拜登（Joe Biden）提出1.9萬億美元的刺激計劃，同時聯儲局又重申現在討論減少買債規模言之尚早，意味市場熱錢將有增無減，刺激風險胃納進一步上升。

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撰文：柯慧琳、林衞