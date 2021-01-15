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【名人論市】惠理集團聯席主席謝清海：「現在入市仍有賺大錢的機會」

iMTV＋ 22:45 2021/01/15

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甫入2021年，港股便連升兩周，恒指再進帳695點，收報28573點，正向29000點進發。市場聚焦美國候任總統拜登（Joe Biden）提出1.9萬億美元的刺激計劃，同時聯儲局又重申現在討論減少買債規模言之尚早，意味市場熱錢將有增無減，刺激風險胃納進一步上升。

有「股壇金手指」之稱的惠理集團（00806）聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海，在最新的投資展望上稱，投資者當下正身處最美好的時間，宏觀環境大利股票投資，建議大家趁勢捕捉賺大錢機會。揀股方面，由惠理基金的持股名單中，發現基金主要重倉互聯網經濟及消費升級主題，或許可讓讀者從中尋找入市的綫索。想知更多，記得留意今期《iMoney》。

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撰文：柯慧琳、林衞

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