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【拜登就職】中美洲移民大軍奔美國 料拜登放寬移民（多圖）

環球社會熱點 18:57 2021/01/14

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有別於美國現任總統特朗普對中美洲移民態度強硬，下屆美國總統拜登被外界認為對中美洲移民態度友好。隨著特朗普任期即將完結，中美洲移民大軍再次湧現。據報墨西哥、危地馬拉和洪都拉斯宣佈，當局正應對前往美國的移民大軍。危地馬拉在聲明中表示，將會優先幫助弱勢群體和未成年人。

法國國際廣播電台（RFI）報道，去年12月開始，社交網絡上一直流傳2021年1月15日組隊移民的邀請。和過去12次移民隊伍一樣，這次移民隊伍亦會從洪都拉斯第二大城市聖佩德羅蘇拉（San Pedro Sula）出發。墨西哥和危地馬拉都有人響應號召，表示會在中途加入隊伍。

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墨西哥、危地馬拉和洪都拉斯三國在周一（11日），視察了洪都拉斯和麻地馬拉之間的邊境哨所（Corinto）後，指三國當局正在應對從洪都拉斯北部出發，前往美國的移民隊伍。

危地馬拉在一份聲明中表示，將優先協助無人陪同的未成年人，以及弱勢群體，三國當局會就接待移民隊伍指定措施。而墨西哥、危地馬拉和洪都拉斯三國聯合聲明就表示，支持「安全、有序、合法」 的移民，會加強打壓「非法移民勞工和人口販賣活動」。

特朗普重提美墨圍牆在大選拉票 外媒揭華府自掏腰包 【下一頁】

特朗普一直對中美洲移民態度強硬，任內在美墨邊境鋪設鋼鐵和混凝土圍欄，目的為了阻擋移民入境美國。拜登在競選時曾表示要允許中美洲移民，可以留在墨西哥等候美國移民聽審，被視為對待移民態度友好。

責任編輯：李俊儀

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