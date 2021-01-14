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【中美角力】中國出口保持強勁且優於預期　與美國貿易順差持續擴大

環球政經 19:57 2021/01/14

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中國公布了12月出口數據，以美元計算，出口按年增長18%，勝於市場預期的15%。根據中國海關總署的數字，2020全年中國出口總值達到17.93萬億人民幣，按年增長4%。出口市場的活躍加上成功控制疫情，使中國成為2020年其中一個表現最好的主要經濟體。

根據彭博（Bloomberg）的數據，單在12月中國便錄得782億美元（約6060億港元）的貿易順差，全年貿易順差更達到5350億美元（41萬億港元），比2019年全年增加27%，亦是2015年以來最高的數字。

【宏觀中國】解讀最新出口數據　疫情凸顯中國產業鏈優勢 【下一頁

12月出口美國的貨物按年上升34.5%，進口美國貨品亦按年上升47.7%，創2013年1月以來的新高。即便美國對中國發起貿易戰，但2020年中國全年對美國的貿易順差達到3170億美元，比2019年上升了7%。

新冠肺炎下全球多處進入封鎖狀態，對醫療用品、電子用品及日用品的需求大增。受惠於有效抑制疫情，中國工廠能及時復工並接下源源不絕的訂單。口罩為現時生活不可欠缺的物品，有統計顯示，中國去年出口的口罩數量足夠供應予全球每人40個。

    點擊圖片放大

渣打銀行大中華區經濟研究主管丁爽表示，全球對中國貨品的需求仍然強勁，尤其歐美疫情沒有好轉趨勢，預計強勁勢頭還會保持數月。「不過這樣的勢頭會隨着疫情受控而開始衰落，畢竟歐美國家已開始着手控制疫情，當地的工廠亦會恢復生產。」

中國海關總署的數字顯示，2020年中國的頭5大貿易夥伴依次為東協、歐盟、美國、日本以及韓國，對這些國家的進出口均按年保持上升。

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撰文 : 張健兒

經濟 疫情 貿易戰 醫療用品 貿易 優於預期 中國海關總署 進出口 人民幣 口罩

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