【資金流向】北水年初買貨規模逾1200億　騰訊吸資更勝美國制裁股

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【新股IPO】醫渡科技2158暗盤升逾1.2倍 一手帳面賺3235元（不斷更新）
年初基金建倉期，北水繼續大額流入，港股通全日再淨買貨146億元，年初至今港股從港股通吸資1223億元，騰訊 （00700） 、中移動 （00941） 、中芯國際 （00981） 吸資期未完。騰訊累計吸資15個交易日，累計淨吸資494.6億元。
騰訊今日錄港股通買入成交71.9億、沽出成交14.6億元，淨買入57.3億元。
騰訊今日股價除受惠北水流入，華府據報未擬在禁投名單列入騰訊、阿里巴巴 （09988） 和百度（美：BIDU）三大中資科企，騰訊股價今日大升5.6%，收報629.5元，成交227億元，逼近633元歷史高位。
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中移動成此輪美國制裁目標後，反成港股通主要買貨對象，連續12個交易日淨買貨，累計吸資364.9億元。
中芯國際就連續18個交易日錄港股通淨買入，吸資115.2億元。
同樣受美國制裁令影響的中海油 （00883） 就循上海港股通，單日吸資5.9億元。
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編輯：麥德銘