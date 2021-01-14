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【資金流向】北水年初買貨規模逾1200億　騰訊吸資更勝美國制裁股

股市 18:36 2021/01/14

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年初基金建倉期，北水繼續大額流入，港股通全日再淨買貨146億元，年初至今港股從港股通吸資1223億元，騰訊 （00700） 、中移動 （00941） 、中芯國際 （00981） 吸資期未完。騰訊累計吸資15個交易日，累計淨吸資494.6億元。

騰訊今日錄港股通買入成交71.9億、沽出成交14.6億元，淨買入57.3億元。

騰訊今日股價除受惠北水流入，華府據報未擬在禁投名單列入騰訊、阿里巴巴 （09988） 和百度（美：BIDU）三大中資科企，騰訊股價今日大升5.6%，收報629.5元，成交227億元，逼近633元歷史高位。

美國據報擱置納騰訊阿里在投資黑名單，可見【下一頁】

美國制裁成北水買貨名單？可見【下一頁】

中移動成此輪美國制裁目標後，反成港股通主要買貨對象，連續12個交易日淨買貨，累計吸資364.9億元。

中芯國際就連續18個交易日錄港股通淨買入，吸資115.2億元。

同樣受美國制裁令影響的中海油 （00883） 就循上海港股通，單日吸資5.9億元。

相關文章：

【資金流向】什麼錢湧港？北水基金兩周新增45隻　規模逾千億　建倉期港股有望續吸資

【中移動941】被美國制裁的中移動為何急升？　連對冲基金都要入場

編輯：麥德銘

港股 北水流入 港股通 騰訊控股（00700） 中國移動（00941） 中芯國際（00981）

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