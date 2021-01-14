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【美股焦點】大和唱好嗶哩嗶哩Bilibili來港二次上市　美股上望150美元、估值勢必超越快手

股市 20:15 2021/01/14

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大和唱好Bilibili嗶哩嗶哩，目標價上調至150美元。

內地線上娛樂平台Bilibili嗶哩嗶哩B站（美：BILI）預計第一季回港第二上市。大和報告指，B站股價在橫行一段時間後自去年11月開始爆發，至今累漲165%遠超該行預期。大和預計B站今年回歸香港第二上市、業務有大動作等多個催化劑仍能夠推動其股價向上，重申「買入」評級，目標價由60美元，升至150美元。

該行對B站的營收預測調升6%，因為預計來港上市集資後，將加快用戶獲取和業務增長，B站被認為是目前中國最優質的互聯網公司之一。

B站傳3月初招股，詳情【下一頁】

大和指出，過去三個月，B站股價大漲反映其估值持續擴大，投資者不斷重新評估公司長期增長和盈利能力。儘管股價已有大升幅，展望2021年，B站即將回歸港股第二上市，以集資進行業務擴展、保持行業領先地位，也相信中國投資者對B站也有更高估值。其次，認為B站在今年會有大動作，推出一大批重點功能，例如短視頻、甚至推出自己的支付平台。

大和又說，快手即將上市，其估值和集資規模能夠為衡量B站的價值提供一個參照基準。隨著時間推移，有理由相信B站的價值勢必會超越快手。另外，今年元旦B站與央視成功聯合舉辦的跨年晚會，將會有助公司加速擴大用戶基數，有助於增加客戶的廣告價值。惟B站目前最大的風險是來自中國監管政策的不確定性。

相關文章：【新股IPO】快手傳通過港交所上市聆訊　2月首周上市、目標估值3900億

相關文章：嗶哩嗶哩今年累升3倍再破頂　董事長陳睿︰堅持正向價值　每日處理35萬次舉報

編輯：陳華

港股 美股 第二上市 嗶哩嗶哩（美：BILI） IPO

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