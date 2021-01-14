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馬斯克貼動漫Meme 製作廠商股價即大漲4.4%

環球政經 18:22 2021/01/14

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Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）13日於社交網站貼文，內容是一幅日本動漫的迷因(Meme)，旋即令該動漫的製作廠商股價大漲。

【大行報告】Tesla股價續破頂　大摩唱好上調目標價至810美元下一頁

馬斯克張貼的迷因，是來自日本萬代南夢宮（Bandai Namco）旗下遊戲「偶像大師」（THE IDOLM@STER）中角色「輿水幸子」。該迷因寫上「Hey you …Yeah you Queen …You’re gonna make it! 」

認同人工智能科學家論述 馬斯克: 火星經濟以加密貨幣運行下一頁

馬斯克並無解釋為何張貼該角色的迷因，但此舉除了引起日本網民熱議，更帶動萬代南夢宮股價上漲4.4%，至13日收市漲幅維持4.35%。

有不少網民對全球首富認識這個動漫角色相當驚訝，適逢「輿水幸子」初次登場正是1月13日，不少粉絲即回覆貼文，與馬斯克一起慶祝角色的「初登場之日」。

有分析指，馬斯克身為全球增值速度最快企業的行政總裁，卻對這個來自日本的動漫角色有所認知，反差確實令人吃驚，又相信馬斯克的一個貼文，足以提高這款遊戲和角色的知名度。

「偶像大師」是萬代2005年推出的偶像育成遊戲，玩家在遊戲中栽培她們成為明日之星。馬斯克分享的「輿水幸子」，則是製作商2011年推出的角色。

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撰文 : 林展鋒

馬斯克 Tesla

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