馬斯克貼動漫Meme 製作廠商股價即大漲4.4%

Tesla行政總裁馬斯克(Elon Musk)13日於社交網站貼文,內容是一幅日本動漫的迷因(Meme),旋即令該動漫的製作廠商股價大漲。

馬斯克張貼的迷因,是來自日本萬代南夢宮(Bandai Namco)旗下遊戲「偶像大師」(THE IDOLM@STER)中角色「輿水幸子」。該迷因寫上「Hey you …Yeah you Queen …You’re gonna make it! 」

馬斯克並無解釋為何張貼該角色的迷因,但此舉除了引起日本網民熱議,更帶動萬代南夢宮股價上漲4.4%,至13日收市漲幅維持4.35%。

有不少網民對全球首富認識這個動漫角色相當驚訝,適逢「輿水幸子」初次登場正是1月13日,不少粉絲即回覆貼文,與馬斯克一起慶祝角色的「初登場之日」。

有分析指,馬斯克身為全球增值速度最快企業的行政總裁,卻對這個來自日本的動漫角色有所認知,反差確實令人吃驚,又相信馬斯克的一個貼文,足以提高這款遊戲和角色的知名度。

「偶像大師」是萬代2005年推出的偶像育成遊戲,玩家在遊戲中栽培她們成為明日之星。馬斯克分享的「輿水幸子」,則是製作商2011年推出的角色。

