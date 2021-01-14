【內險股】新華保險2020年累計原保費收入升15%　一文看清內險上年保費收入

▲ 新華保險 （01336）2020年內累積原保險保費收入為1595.1億元，按年升15.5%。

內地保險公司近日陸續公布2020年首12個月保費收入，本文將綜合多間內險公司的保費收入。

保監局公布保險集團資本諮詢總結，料明年首季生效，詳情可看﹕【下一頁】

中國平安

中國平安 （02318） 2020年壽險個人新業務收入為1187.8億元（人民幣，下同），按年跌20%，總計壽險個人及團體業務新業務保費為1420.6億元，按年跌15.3%。

另外，2020年財產保險業務錄得2858.5億元，按年升5.5%。壽險及健康業務錄得5114.9億元，按年跌2.3%。

中國人壽

中國人壽 （02628） 2020年累計原保險收入為6129億元，按年升7.8%。

中國人保

中國人民保險 （01339） 2020年人保財險原保險保費為4320.2億元，按年升0.1%，人保壽險原保險保費為961.8億元，按年跌2%，人保健康原保險保費為322.6億元，按年升43.9%。

新華保險

新華保險 （01336） 2020年累積原保險保費收入為1595.1億元，按年升15.5%。

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編輯﹕賴奕羚