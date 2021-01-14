【拜登就職】共和黨議員擬彈劾拜登 為特朗普「報仇」

美國現任總統特朗普（Donald Trump）被指煽動支持者闖入國會山莊，導致發生國會暴亂，美國眾議院更通過彈劾特朗普議案。共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）決定「報仇」，將於拜登就職後一日提出議案彈劾拜登，相信彈劾拜登的原因，與拜登2015年試圖以副總統勢力向烏克蘭施壓一事有關。

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格林被視為美國現任總統特朗普（Donald Trump）的忠實支持者，她於訪問中表示，將代表美國人民向新一任總統拜登問責，避免拜登濫用總統權力，使美國政府受到外國政府、中國或烏克蘭的能源公司等外國勢力滲透。

格林續指，她決定於拜登就職後一日，即1月21日（周四），向議會提交彈劾拜登的議案。

雖然格林未有提及運用何種罪名提出彈劾方案，但她在訪問中曾提及於奧巴馬政府擔任副總統的拜登，試圖以副總統權勢驅逐烏克蘭檢察官肖金（Viktor Shokin），以保護其兒子亨特（Hunter Biden） 。

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格林接受訪問後於Twitter上載一則影片，為2018年拜登於美國外交學會（Council on Foreign Relations）會議就烏克蘭事件的解釋。格林於帖文更附上「#BidenCrimeFamily」及「#ImpeachBiden」的標籤，相信將就拜登家族勾結烏克蘭事件提出彈劾。

責任編輯：郭麗明