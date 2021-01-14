國際刑警發警告 新冠疫苗都有假?

全球多國陸續開展國民接種疫苗工作。國際刑警發現有犯罪集團在網上兜售假疫苗 ，呼籲各國衞生部門小心採購，並與執法部門合作，保障供應之疫苗安全。

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國際刑警表示，目前發現有約3千個懷疑兜受假疫苗的網站，其中一個是在販賣槍械及毒品網站，輸入關鍵字眼即列出假疫苗的售價及所需運費，由於不法份子要求顧客用加密貨幣進行交易，增加執法部門的調查困難。

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國際刑警又指有關行為擾亂全球疫苗供應鏈，接種假疫苗更可能對健康造成不良影響。

另有犯罪集團利用網絡釣魚及惡意程式，向民眾訛稱可免費接種疫苗，經連結至虛假衞生部門網頁，再騙取民眾個人資料。

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