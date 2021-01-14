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【網民熱話】裝修風格大比拼　日式無印風 VS 北歐宜家風

理財智慧 18:25 2021/01/14

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香港樓價高企，不少人成功「上車」後都想好好裝修一番。不過，用那一種裝修風格，都令不少新居入伙的業主大為頭痛。近日就有網民在討論區發起投票，問其他網民喜歡日式無印風還是北歐宜家風。投票最後日式無印風以2953票比1284票大比數勝出。不過亦有不少網民對此提出其他意見。

【延伸閱讀】室內設計：25萬元裝修350呎公屋 強調空間感營造實用日系居所　【下一頁】 

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有不少網民認為香港房屋狹小，裝修風格甚麼也是白費心思，「家徒四壁西北風」「香港只有劏房風公屋風」，有網民放上一張劏房相片，「你教我如何可以北歐風，窗都沒有西北風也不能吃啊，亦有網民笑言劏房的風格工業風是工業風，「放個層架，碌架鐵床，高空發展」。

另外，亦有網民認為兩種裝修風格需根據生活習慣來選擇，「如果好多亂七八糟的東西立雜野就宜家風，沒甚麼要收納，好簡潔就無印」「住下來就知無印風是不切實際，尤其有小朋友」「無印風要配合極簡生活/ 斷捨離先可行，香港消費主義咁強，嘥氣！」

延伸閱讀】室內設計：新婚夫婦擲70萬元裝修  紫灰色打造輕侈北歐風　睡房設套廁有衣帽間　【下一頁】 

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責任編輯：黃苑筠

裝修設計 公屋 設計 香港 劏房

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