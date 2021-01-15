【內銀爆升】招行股價破頂升近6%　富瑞上調目標價一倍（第二版）

▲ 招商銀行去年的不良貸款率，按年抑或按季均有回落。

招行 （03968） 公布2020年度業績快報，初步估算去年度錄得淨利潤973.4億元人民幣（下同），按年升4.8%。受惠於較低的信貸成本及強勁的營運收入，招行第四季盈利按年大增33%，勝市場預期。富瑞表示，情況反映內銀未來毋須繼續隱藏盈利，並可將焦點放在資本及派息上。富瑞將招行評級由「持有」上調至「買入」，目標價由33.73元大升1倍至68.09元。

招行股價破頂一度高見61.5元。午市收報60.35元，升5.6%。其他內銀也急炒升，郵儲行 （01658） 大升11%，暫報5.31元；工行 （01398） 、建行 （00939） 升逾2%；農行 （01288） 升1.7%；中行 （03988） 則升0.7%。

富瑞指，招行於去年下半年利用其額外的撥備消化不良資產，而其信貸成本因經濟及資產資素反彈而降低。招行貸款撥備率及不良貸款率均有所下降，相信其他具強勁撥備的內銀，如農行、郵儲行、建行等情況會類似。

富瑞續指，招行業績反映監管焦點已轉移至鼓勵銀行盈利增長；此前監管部門要求銀行「讓利」1.5萬億元人民幣的要壓力亦已隨經濟強勁恢復已減低。

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資產質素方面，不良貸款率不論按年抑或按季均有回落。截至去年底，不良貸款率1.07%，按年降0.09個百分點、較上季跌0.1個百分點。不良貸款撥備覆蓋率437.68%，較前年底增10.9個百分點。

招行綜合未經審計數據，初步預期去年錄得營業收入2,905.1億元，按年升7.7%，其中非利息淨收入升9.2%至1,054.9億元；歸屬股東淨利潤973.4億元，按年增4.8%。

（第二版：新增富瑞評論）

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編輯：趙穎妍