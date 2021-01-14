【財政預算案2021】羅兵咸永道：港府赤字3310億元　籲增個人免稅額、優化供樓扣稅

港府早前預告今年財政赤字逾3000億元，創歷來最大財赤，羅兵咸永道預計，全年度港府將錄得3,310億元財政赤字，期內整體財政收入為5,156億元，支出為8,766億元。

羅兵咸永道提出多項建議，包括在薪俸稅方面，（1）增加個人基本免稅額，已婚人士免稅額和子女免稅額；（2）推出就主要居住地方租金開支的扣稅安排；（3）優化目前供樓貸款利息的扣稅安排；以及（4）就納稅人及其指定受供養人的私人醫療費用和在私人醫保計劃下繳納的保費提供稅務扣減。

財政預算案2月公布 陳茂波：有市民建議加稅、徵新稅，可見【下一頁】

羅兵咸永道也建議，政府通過一系列紓困措施，包括臨時性的中小企業虧損轉回，以及因應疫情實施適用於2021/22課稅年度的單次個人免稅額，以減輕個人和企業的財務負擔。

在發展經濟上，羅兵咸永道提出，香港在切實可行的情況下盡快加入中國牽頭的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），也應完善其現有稅收政策，例如研發開支稅務扣減，使其與鼓勵香港企業擴展到大灣區的政策目標保持一致。

該行亦建議政府與內地有關當局進行磋商，將現行的內地個人所得稅補貼計劃的適用範圍擴大至在大灣區城市工作的香港年輕畢業生。

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編輯：麥德銘