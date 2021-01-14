【社交移民潮】一文看清MeWe新手必學5大功能！Facebook備份要點做？

▲ 【社交移民潮】一文看清MeWe新手必學5大功能！Facebook備份如何做？

Facebook（美：FB）旗下通訊應用程式WhatsApp自宣布更改私隱政策後，觸發社交移民潮，大量用家由WhatsApp轉場至Signal、由Facebook轉用MeWe。轉用新平台之前，不少人已用Facebook多年，內裡或有許多圖片、貼紀錄著自己成長點滴，到底用家在Facebook可如何備份、保存回憶？同時，作為MeWe新手，又要懂得什麼功能？

Signal創辦人當年黯然離開WhatsApp，今日完美復仇，見【下一頁】

一文看清Signal如何下載及新增Stickers，見【下一頁】

Facebook備份

圖看備份步驟

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要備份Facebook資訊有兩個方法：（1）使用「下載資訊」：可下載資料包括帖文、朋友、專頁、群組、讚好、追蹤、相片、影片等不同資訊，完成後Facebook會發通知，下載回來的資訊會是壓縮檔。但要留意是，若下載十多年的資訊需時長，而且也要預留足夠的儲存空間。（2）使用「轉移你相片或影片的副本」：有Google Photo、Dropbox等平台可選擇，若選用Google Photo的話，便要登入和開放權限，完成後Facebook一樣會有通知。

MeWe必學功能

主打 無廣告、無演算法、無間諜軟體的MeWe基本上與Facebook一樣完全免費。值得留意是，目前只有MeWe網頁版支援香港繁體中文，手機版還未有。

圖看MeWe必懂基本設定及功能

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1）發帖文模式包括錄音、投票

用家在發帖文時，除了文字、相片、GIF等外，MeWe也可以錄音形式發文。另外，發帖文時可加入投票，投票中可加入最蛋20個選項，亦可加入Emoji表情符號或圖片，投票時間最多可設定為30日。

2）任選emoji回應帖文

用家想回應別人帖文時，可選用任何一款emoji，不再局限於Like、心心、嬲以及驚訝，但要留意，每個post只可有4種不同的emoji回應。

3）隨時調整瀏覽範圍

由於MeWe沒有演算法，意味用戶可自行決定頁面內的瀏覽內容。在個人帳戶中，4種選擇，包括所有（All）、聯絡人（Contacts）、群組（Groups）、專頁（Pages）。

4）多項私隱設定

用家可以在「設定」中自訂帳號私密程度，點選「私隱和分享」（Privacy and Sharing）後，便可設定誰可向你發送聊天請求、聯絡人可否查看你的聯絡人名單、聯絡人可否下載你分享的照片等。

5）兼備雲端硬碟

MeWe也設有雲端硬碟功能，每個帳戶有8GB免費儲存空間，可以儲存相片、影片以及檔案。

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編輯：袁諾曦