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【本港疫情】多29宗確診13宗源頭不明 再增多棟大廈需強制檢測

環球政經 18:27 2021/01/14

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（14日）宣布，單日新增29宗確診個案，3宗輸入個案，13宗源頭不明，另逾30宗初步確診個案。她指，3宗輸入個案包括美國、菲律賓、巴基斯坦經士耳其抵港，當中一名菲律賓外傭在本月7日完成檢疫，到達僱主家時出現咳嗽，其後發燒，入院後確診，僱主及家人需要檢疫。

消息指賀歲煙花或取消 4年內第3次：【下一頁

餘下26宗本地個案中，包括13宗源頭不明，2宗中九龍幹綫隧道地盤相關個案，群組增至22宗個案；將軍澳藍田隧道地盤新增2宗相關個案，群組增至40宗個案。其餘9宗是其他患者相關。

【新冠肺炎】本港新增42宗本土確診案　11宗源頭不明：【下一頁

此外，張竹君表示再多3座大廈需要強制檢測，包括朗屏8號第一座、油麻地上海街163至165號大廈及葵涌石蔭邨仁石樓。由於港府擔心仁石樓09號單位出現了明確的垂直傳播，已邀請專家顧問袁國勇、以及環保署和房屋署人員前往視察。

 

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責任編輯：潘曉豐

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