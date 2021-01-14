【Tesla】美國要求Tesla回收近16萬部汽車　因螢幕或出現故障　自動駕駛恐失靈

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA)要求Tesla回收15.8萬部Model S及Model X，因觸控式螢幕出現故障，或導致行車危險。

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該管理局罕有地正式要求Tesla回收2012至2018年生產的Model S，以及2016至2018年生產的Model X。Tesla必須在本月27日前回應NHTSA，若不同意，則需要提供詳細的合理解釋。

據該管理局指，該兩款汽車的中心觸控式螢幕或因媒體控制處理器（Media Control Unit）出現故障，將會變成全黑色，鏡頭及天氣控制功能將無法使用，意味著車主無法使用去霜器、去霧器，影響駕駛安全。

該故障同時或使Autopilot 自動輔助駕駛功能無法使用。若司機未有發現該功能無法運作，將加大出現交通意外的風險。

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責任編輯：葉泳珊