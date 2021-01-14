【窩輪牛熊】法興︰去年牛熊證成交超窩輪　美國制裁對本港輪證市場影響不大

▲ 法興證券表示，去年牛熊證成交金額已超越窩輪。

去年港股大起大落，市況異常波動，不少投資者都曾利用衍生工具對沖。法興證券上市產品銷售部副總裁蔡秀虹表示，回顧2020年，牛熊證成交金額及佔比超越窩輪，按年上升14.9%至22898億元，佔大市成交比例7.2%；同時輪證新上市產品數目急增，產品數目突破5萬。

2020年，窩輪成交金額同比下跌7.7%，佔大市成交比例6.9%。輪證於2020年的總成交金額與2019年大致持平，按年上升2.6%。恒指輪證成交較2019年有所下跌，而市場逐步將焦點投放在科技股板塊，當中行業巨頭騰訊、阿里巴巴及美團窩輪成交合計佔43.4%，而騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 牛熊證成交合計則佔10.2%，資金集中以好倉部署。法興作為香港牛熊證市場佔有率最大的發行商，去年上市產品數目共有7324隻，銷售市佔率共19%，兩者均在市場稱冠。

界內證方面，2020年的每日平均成交金額較2019年自該產品推出後大幅增長559%，當中以恒指界內證的成交金額為最多，佔總成交額接近一半。

受美國總統特朗普的行政命令影響，三家美資行先後提前終止一批與恒生指數及其他受制裁公司的衍生工具。法興上市產品銷售部亞太區主管陳其志表示，法興仍會繼續發行相關衍生產品，相信制裁事件影響有限，對於輪商開價質素、乃至整體市場也沒有太大影響。

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記者︰侯景成