  • 17°C
香港時間 : 2021114日 (四) 18:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Ark Invest】女股神Cathie Wood旗下基金公司擬推新ETF　專注太空探索、代號「ARKX」

股市 17:45 2021/01/14

分享：

Cathie Wood旗下基金公司擬推新ETF。

「科技股女股神」Cathie Wood旗下基金公司ARK Investment Managemen，計畫新推出一項「太空探索ETF」Space Exploration ETF），並於周三（13日）美股收市後，向美國證券交易委員會（SEC）提交文件，新ETF的交易代號為「ARKX」，投資股票中有 80% 將跟太空探索與創新有關。

雖然ARK未有披露該ETF的成分股股，但全球首家上市太空旅遊企業維珍銀河（美︰SPCE）、通訊雷達與衛星產品服務商Maxar Technologies（美︰MAXR）於周四盤前時段均大漲逾一成。就帶「同行」Procure太空ETF（The Procure Space ETF）周三盤後亦漲近5%。

ARK Investment此前曾撈底騰訊、阿里巴巴，見【下一頁】

公告顯示，ARKX為主動管理型ETF，投資股票中有80%將跟太空探索與創新有關，包括四大範籌，分別是軌道太空企業（orbital aerospace companies）、次軌道太空企業（suborbital aerospace companies）、促成科技類企業（enabling technologies companies）及太空探索受惠企業（aerospace beneficiary companies）。

根據方舟解釋軌道太空企業指的是在軌道領域進行發射、製造、服務或操作平台等業務的企業，包括衛星、發射載具等。次軌道航太類股指的是在次軌道領域進行發射、製造、服務或操作平台等業務的企業，包括無人機、飛天計程車、電動飛機等。

Cathie Wood還睇好百度【下一頁】

當前在太空探索領域最受關注的私人企業，莫過於電動車公司Tesla（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）旗下另一公司SpaceX。據外媒去年底報道，SpaceX在新一輪融資中估值達920億美元，惟相關消息遭馬斯克否認。

相關文章：【Apple Car】基金Ark Invest︰蘋果自動駕駛技術太落後　「泰坦計劃」過去6年無建樹

編輯︰侯景成

 

基金 馬斯克 電動車 美國 撈底 Tesla

上一篇文章

【ET講股通】梁耀康：拜登Trade 同場加映答股環節（立即收看）

下一篇文章

【台積電TSMC】台積電第四季多賺23%勝預期　美股盤前升2%（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中移動941】被美國制裁的中移動為何急升？　連對冲基金都要入場
【中移動941】被美國制裁的中移動為何急升？　連對冲基金都要入場
【社交移民潮】Signal爆紅、創辦人當年黯然離開WhatsApp　今日完美復仇
【社交移民潮】Signal爆紅、創辦人當年黯然離開WhatsApp　今日完美復仇
【新股IPO】醫渡科技2158追揸沽攻略　投資界料約有一倍升幅
【新股IPO】醫渡科技2158追揸沽攻略　投資界料約有一倍升幅
【Signal熱爆】一文看清Signal下載及新增Stickers方法及要求
【Signal熱爆】一文看清Signal下載及新增Stickers方法及要求
【新股IPO】醫渡科技2158機構暗盤漲154%　一手帳面賺4070元
【新股IPO】醫渡科技2158機構暗盤漲154%　一手帳面賺4070元
【新股IPO】醫渡科技2158錄117萬人認購、超工行中行　超額認購1632倍一手中籤率20% （附分配結果）
【新股IPO】醫渡科技2158錄117萬人認購、超工行中行　超額認購1632倍一手中籤率20% （附分配結果）