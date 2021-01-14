【Ark Invest】女股神Cathie Wood旗下基金公司擬推新ETF　專注太空探索、代號「ARKX」

▲ Cathie Wood旗下基金公司擬推新ETF。

「科技股女股神」Cathie Wood旗下基金公司ARK Investment Managemen，計畫新推出一項「太空探索ETF」Space Exploration ETF），並於周三（13日）美股收市後，向美國證券交易委員會（SEC）提交文件，新ETF的交易代號為「ARKX」，投資股票中有 80% 將跟太空探索與創新有關。

雖然ARK未有披露該ETF的成分股股，但全球首家上市太空旅遊企業維珍銀河（美︰SPCE）、通訊雷達與衛星產品服務商Maxar Technologies（美︰MAXR）於周四盤前時段均大漲逾一成。就帶「同行」Procure太空ETF（The Procure Space ETF）周三盤後亦漲近5%。

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公告顯示，ARKX為主動管理型ETF，投資股票中有80%將跟太空探索與創新有關，包括四大範籌，分別是軌道太空企業（orbital aerospace companies）、次軌道太空企業（suborbital aerospace companies）、促成科技類企業（enabling technologies companies）及太空探索受惠企業（aerospace beneficiary companies）。

根據方舟解釋軌道太空企業指的是在軌道領域進行發射、製造、服務或操作平台等業務的企業，包括衛星、發射載具等。次軌道航太類股指的是在次軌道領域進行發射、製造、服務或操作平台等業務的企業，包括無人機、飛天計程車、電動飛機等。

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當前在太空探索領域最受關注的私人企業，莫過於電動車公司Tesla（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）旗下另一公司SpaceX。據外媒去年底報道，SpaceX在新一輪融資中估值達920億美元，惟相關消息遭馬斯克否認。

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編輯︰侯景成