【資料外洩】內地公司伺服器未加密　外洩2億Facebook、Instagram及LinkedIn用戶資料

▲ 「笨鳥社交」因錯誤配置數據庫，令408GB約2.14億個社交媒體用戶的個人資料曝光，受影響的社交媒體包括：Facebook、Instagram及LinkedIn。

Facebook再惹上用戶資料遭外洩危機！安全研究機構Safety Detectives近日踢爆，內地初創營銷企業「笨鳥社交」因錯誤配置數據庫，令408GB的私隱數據曝光。當中包括來自全球約2.14億個社交媒體用戶的個人資料，而受影響的社交媒體包括：Facebook、Instagram及LinkedIn，其中Facebook及Instagram遭外洩的資料包含用戶電話號碼、照片及居住地等。

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據Safety Detectives報告指出，早前在騰訊於香港代管的伺服器上，發現了一個沒有加密，也無須認證的ElasticSearch資料庫，而該資料庫屬於內地初創「笨鳥社交」擁有。報告提到，笨鳥社交ElasticSearch伺服器的數據，沒有任何密碼保護或加密，只要有伺服器的IP位址，任何人都可以取閱數據庫內3.18億個社交圖文、影片等數據紀錄。

而該資料庫中共有2.14億名個人檔案，其中超過1.3億為Facebook用戶、逾6,600萬為LinkedIn用戶、以及超過1,000萬名Instagram用戶。

Safety Detectives表示，目前仍不確定笨鳥社交是如何得到這些用戶資訊，僅猜測笨鳥社交是因第三方業者未作好安全設定，黑客利用機器人來搜括這些Facebook用戶的個人資料，並取得資訊。

Safety Detectives又建議社交媒體使用者，應該盡量避免在網路上公開自己的資料，否則可能會受到詐騙或釣魚攻擊。而Safety Detectives在去年12月14日通知笨鳥社交，但笨鳥社交則未有作出任何回應，僅在當日將資料庫上鎖。

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責任編輯：曾曉汶