總統就職典禮嚴陣以待 至少2萬國民警衛軍進駐華盛頓

美國總統就職典禮將於當地時間本月20日舉行。有外媒取得國家情報文件指，極端組織視上周衝擊國會大樓為空前成功，計劃於就職典禮前再發起暴力衝突。國民警衛軍嚴陣以待，遏止一切針對暴力行為發生。

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《紐約時報》日前取得國家反恐中心、司法部和國土安全部聯合發出的情報，透露有反政府武裝和極端組織在衝擊國會事件後受「啟發」，希望在就職典禮前引發更多暴力事件。

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國民警衛軍近日已陸續加派人手進駐華盛頓，華盛頓特區警察局預料，在就職典禮前後幾天將會有至少2萬名國民警衛軍在華盛頓戒備，部分是專責防暴及保衛基建的軍隊，上周被示威者闖入的國會山莊，駐守軍人屆時會配備可致命武器。

華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）亦呼籲民眾不要到華盛頓觀賞就職典禮，住宿網站Airbnb亦配合呼籲，取消當周所有華盛頓區的租務訂單。

聯邦調查局又預料於就職典禮當日，華盛頓和多個州分均會出現針對各州議會以及政府建築物等的遊行示威，有關部門已經與各州警察局加強溝通，應付突發場面。

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