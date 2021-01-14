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德昌電機第三季營業額升18%　全年營業額有望持平

股市 17:26 2021/01/14

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德昌電機指，營業額復甦勢頭延續至第三季，緩和首季受疫情影響的跌幅。

德昌電機 （00179） 公布，截至去年12月底止第三季，營業額增加18%至9.12億美元；未計入匯款變動，營業額升15%至8.87億美元。季內外幣滙率變動為營業額貢獻約2500萬美元，主要由於歐元及人民幣兌美元轉強。

集團指，營業額復甦勢頭延續至第三季，緩和首季受疫情影響的跌幅。首9個月營業額跌4%至22.42億美元；未計入滙率變幅，則跌5%。

安踏績佳，券商調升目標價【下一頁】

汽車產品方面，第三季營業額升17%，當中亞洲及美洲地區分別升16%及17%，歐洲地區亦升7%。

至於工商用產品，第三季營業額升21%，主要由於疫情下，許多國家的消費者需要待在家中的時間增多，因此對部門的食品和飲料、地板護理、家居式辦公室打印機、割草機及園藝、窗戶自動化、電動工具、衛生及通風應用產品的需求殷切。因長期急切需要降低醫療程序所需之人手，醫療分部亦錄得強勁增長。

德昌電機主席及行政總裁汪穗中表示，儘管在許多西方國家疫情持續，對商業活動及消費者信心的影響仍存在不確定因素，集團按目前情況有望實現接近上一財政年度的全年營業總額水平。

相關文章：德昌電機首季營業額跌33% 上月汽車零部需求顯回升

 

編輯：陳韻妍

港股 營業額 德昌電機（00179）

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