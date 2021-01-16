【Mosaic慢慢砌@iM網欄】二合一的家 生活中的莫奈

曾經收看過一部介紹印象派藝術家的紀錄片，提到莫奈早年的窮困潦倒，他甚至跳進塞納河自尋短見，又因為不甘於此，自行游上岸。



幸好很快遇到賞識之人，莫奈的生活才得以改善。其中一位著名收藏家 Ernest Horschede，就是率先有勇氣與眼光購藏了莫奈的《日出.印象》的買家，協助莫奈一步步成名。早在搬往吉維尼之前，莫奈與 Hirschede兩個家庭甚至同住於一間小樓房內。當莫奈的妻子卡米爾（Camille ）病倒時，Horschede的妻子Alice 擔起了照料的角色。可憐的卡米爾的美好與善良最後只能留在莫奈的畫中。



當一八八三年莫奈搬往吉維尼時，是帶着两名兒子，還有 Ernest Horschede 和妻子Alice，以及他們的四名女兒两名兒子。Ernest 於一八九一年也去世了，然後，莫奈成為這八個孩子的父親，並且和 Alice在一年後結婚。



雖然這個家庭的結合有點非傳統，但重要的是他們感到幸福。莫奈視 Alice 的子女如己出，後來他的大兒子 Jean 和 Alice的二女兒Blanche更結婚了。



在莫奈花園的生活，讓一家大小與世隔離，就如在世外桃園，莫奈被快樂的孩子們、靈巧的園丁及安份的僕人包圍著，愉悅的日子令他沒法專注創作，以至要跑去意大利Bordighera一段時間，躲起來畫畫。不過一九OO年之後，逐漸老邁的莫奈就一直很少離開吉維尼了。



當莫奈鬧藝術家情緒時，把自己關在房間，孩子們都不敢作聲，直至 Alice勸說他下樓一起進餐，氣氛才漸漸活躍，不多久就回到之前的歡快熱鬧。莫奈很喜歡打開奶黃色飯廳的窗，餵小鳥們。



參觀莫奈的畫室時，感覺那就是一間畫廊兼休息室。事實上，他大部份時間都逗留在花園內，相信那才是他的「畫室」。他對這「畫室」的重視程度，甚至不大喜歡孩子們進去玩耍，也不會邀請吉維尼的鄰居去花園，因此莫奈和當地人的關係不算友好。



我們這些沒相關的人比那些鄰居幸運，莫奈的小兒子Michel Monet 在一九六六年去世時，將莫奈花園遺贈給 Academie des Breaux-Arts, 我們有機會享受莫奈這座與大自然合作的傑作。

作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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