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【轉型數碼平台】珠寶業「大叔」疫下集結設計師　借平台免費宣傳、主打個性化首飾

科技 19:30 2021/01/14

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傳統珠寶製作工序繁複，入行超過30年的本地珠寶品牌La Salle de Fabrication創辦人盧志昂表示，自5年前開始反思投入創新模式於營運管理之中，包括加入3D打印、客製化特色吸客。（張寶燕攝）

新冠肺炎顛覆環球經濟，各行各業打工仔生計受經濟轉差、無薪假潮、裁員等陰霾纏擾，本地一眾珠寶設計師也不例外。

有從事鐘錶珠寶飾品行業逾30年，自稱「大叔」、52歲的盧志昂（Andrew）表示，去年開始集合設計師，在其平台La Salle de Fabrication上免費宣傳並尋找商品化、開拓市場的機會。

Andrew分享道，他約在1988年，以19歲之齡進入珠寶行業，專門為各國際大品牌開發高級精品首飾。惟多年來歷盡行業變遷，漸漸體會到小店、個人品牌要在傳統珠寶製作中突圍困難，亦難以持續營運。

主打3D打印 個性化首飾

他坦言：「雖然年紀上已是一位大叔，但是在管理心態上必須更開放接受、勇於學習新事物，變得更貼地，才是逆流生存之道。」

所以他自5年前開始反思，探索加入新技術、創新思維在營運模式之中，包括加入3D打印鑄造首飾、積極學習不同新軟件技術及雲端管理等，鑽研新方案幫助尋找新機遇。

約在3年多前，他投入約200萬元資金轉型，並創立珠寶品牌La Salle de Fabrication。當中以主打3D打印、打造個性化的首飾，配合手機應用程式、社交平台等網絡，開拓客群。

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轉型過程中，他不斷從商會以及本地珠寶設計師網絡中「取經」，期望更加緊貼行情。他指出，珠寶設計師多因成本因素、缺乏將設計商品化等經驗及機會，要在本地市場中突圍、謀生，已不容易。在疫情之下，他更從網絡中，得悉有不少設計人轉為Freelance工作，甚至無奈轉行。Andrew表示：

有認識的Photoshop大師，甚至因為疫情下無job接，去了殯儀館做清潔；也有遇過一些畢業生、結他維修師傅，原本是修讀設計出身，但是欠缺大展拳腳的機會；又或者是不懂如何推廣自己的設計。

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夥本地眼鏡店 冀今年內推產品

此外，雖然全球經濟、各行業也受疫情衝擊，但對其平台的生意影響並不大，更留意到仍有不少具消費力的客群。他舉例，近日還接到有客人想為寵物訂造手鏈的定單，還選用18K金，索價約1.6萬元。

據這些客群反映，他們在新冠肺炎下更審慎投資的同時，亦趨向投資在喜愛、具有特色的商品之上。

Andrew指出，因為平台採用的珠寶款式，涵蓋輕珠寶至貴金屬，加上客製化的特色，對於客人而言的自由度及選擇範圍更大。此特色更易獲客人口耳相傳，讓更多人認識品牌。

他表示，未來在集結不同本地設計師的同時，會繼續採用客製化方案，並夥拍商會網絡中的小店，嘗試應用3D打印技術在不同類別的飾物設計上。例如，目前已夥拍本地眼鏡店及設計師，生產10款不同眼鏡模型，冀在今年內推出市場。

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責任編輯：張寶燕

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