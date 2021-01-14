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美100個最佳工作名單出爐 頭5位有4個為此行業？ 年薪最高160萬美元

環球政經 17:20 2021/01/14

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雖然俗語有話職業「無分貴賤」，但有些職業的薪酬回報的確較高.《美國新聞與世界報道》（U.S. News & World Report）剛發布了年薪破10萬美元的2021年度全美，在100個最佳工作中有42個與衛生保健相關，而且第1名亦是衛生保健行業，此文章會介紹頭5位的工種，準則除了以工資作準之外，還會考慮失業率、工時等。

1.醫師助理（Physician Assistant)

醫師助理（Physician Assistant)需具備碩士學位、年收入中位數為12,260美元（約港幣87萬元）.

2.程式開發員（Software Developer)

年薪107,510美元（約港幣83萬元），須具學士學位。

3.護理師（Nurse Practitioner）

年薪110,700美元（約港幣86萬元），須具碩士學位。

4.醫療及健康服務經理人（Medical and Health Services Manager)
此職位首次進入此榜十大,負責確保醫療服務質素，年薪中位數100,980美元（約港幣78萬元），須大學畢業。

5.醫師（Physician ）
年薪中位數206,500美元（約港160萬元），要求博士學位。

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責任編輯：翁嘉陽

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