【ET講股通】梁耀康：拜登Trade 同場加映答股環節（第二版︰加入文字內容）

恒指全日升261點，報28496點，大市成交2,077億元。

負面消息消除 北水流入撑大市

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，恒指今日造好，一度升28500關，市傳美國財政部反對將阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 和百度納入制裁名單，令相應股份彈起。騰訊今日升5.6%，上望633元高位；阿里巴巴升5%，挑戰下降軌。負面消息消除，投資者買返貨，加上北水持續流入，受制裁的中資股如中移動 （00941） 、中石油 （00857） 、中芯 （00981） 等持續升勢。

另外，拜登下周正式就任美國總統，市場憧憬上台後會改善與中方關係，亦利好股市。 市場開始不太看重特朗普時代的政策，而是留意拜登政策層面對市場的影響。

觀望拜登刺激經濟方案 留意派錢、稅務

拜登周四料公布刺激經濟方案，市場關注整個方案規模，焦點在於派錢金額和稅務政策。特朗普之前以減稅刺激經濟，市場關注拜登對財政政策、稅務政策，以致貨幣政策的取態，要留意落實方向和市場解讀，或對美股造成方向性改變。

道指近月窄幅上落，反映股市正等待政權交接後的政策取向，以尋找方向，而拜登周四講話，正正是一個可能出現新趨勢的時間點 。其實，美企已開始陸續公布上季業績，亦會影響大市走勢。

港股若要再向上 還看新經濟股表現

港股方面，恒指現時在28500點附近，若要再向上，須看以下幾點︰一是，新經濟股能否再衝上，從而帶領大市再上，最有機會是騰訊。二是，滬指若向上，估計金融股可以接力衝上。恒指能否再升穿，下一個明顯阻力位在28700點。

若要在指數以外尋找機會，可以留意個別股份，如生物科技股、SaaS股。整體後市能否衝上，除了要看指數表現外，亦要留意北水，是否能持續大額流入，才能撑得起此類二綫股份。

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