【虛擬銀行】匯立銀行委任李家達為新任行政總裁

▲ 匯立銀行委任李家達為新任行政總裁，接替早前因個人原因離任的謝學海。

匯立銀行（WeLab Bank）宣布，委任李家達為行政總裁，接替早前因個人原因離任的謝學海。匯立銀行介紹李家達，是母企WeLab的第一位員工。

匯立銀行去年7月底開業，李家達出任替任行政總裁，至前行政總裁謝學海去年12月中辭任後，便由李家達暫代職務，至今日正式委任其出任行政總裁。

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李家達2013年加入WeLab後，曾任風險管理及產品部負責人，以及WeLend總經理。2018年起參與匯立銀行籌建。

加入WeLab前，李家達曾在多間國際金融機構出任要職，包括滙豐銀行以及前渣打銀行消費信貸附屬機構安信信貸的管理職務。

匯立銀行董事局主席陳家強指，李家達對香港及金融科技行業亦有深入了解，很高興由他帶領團隊再創高峰，將虛擬銀行的發展推動至新階段，對WeLab和整個金融科技行業帶來長遠、正面的影響。

李家達表示，WeLab Bank現正處於最矚目的新市場機遇中，我期望能開創虛擬銀行的新世界。

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編輯：趙穎妍