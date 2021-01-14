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【日本疫情】大阪進入緊急狀態！日本環球影城「超級任天堂世界」園區再次延遲開幕

環球政經 17:44 2021/01/14

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原訂今年2月初開幕的「超級任天堂世界」園區宣布延遲開幕，是第二次因疫情關係而延後，由於大阪當地宣布進入緊急狀態，環球影城表示或等待緊今解除後，視乎情況再決定開幕日期。

【USJ】首個「超級任天堂世界」明年春開放 大玩真人版瑪利奧遊戲：【下一頁

原定趕在2020東京奧運前開幕的新園區SUPER NINTENDO WORLD，受疫情影響而宣布延期開幕，最終決定落實於2021年2月4日開幕。園區以超級瑪利奧兄弟（Super Mario Bros）為首的任天堂遊戲為主題，重現經典遊戲中的世界及推出全球首個瑪利奧賽車（Mario Kart）主題過山車，近日更發表內部建築的設計圖片，引起大批粉絲關注。

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日本首相菅義偉於周三（13日）宣布追加大府、京都府等7個縣地頒發「緊急事態宣言」，為期7天至2月7日，較早前則向首都圈1都3縣，包括東京都、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣等，同樣限期7天。

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責任編輯：潘曉豐

 

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