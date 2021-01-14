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特朗普卸任要離開白宮 可以搬去邊？

環球社會熱點 17:46 2021/01/14

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美國總統特朗普（Donald Trump）卸任在即，據悉特朗普夫婦已計劃好遷出白宮後在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago） 定居。有外媒報道，特朗普家庭成員包括小特朗普（Donald Trump Jr. ）、其女友吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle），以及特朗普幼女（Tiffany Trump）已分別在佛州各地物色房子，意味特朗普大部分家族成員已一併遷至佛州居住。

特朗普據報想特赦全家 長子卻拒絕 【下一頁】

據《紐約郵報》（New York Post）報道，小特朗普及其女友吉爾福伊爾正在佛州朱庇特 （Jupiter）物色房子，而前妻及5名子女亦於該地區居住，朱庇特鎮距離特朗普的海湖莊園居所只有約20英里。

此外，紐約郵報旗下的《Page Six》亦拍攝到特朗普幼女於佛州邁阿密購物，據悉她亦與男友布洛（Michael Boulos）在海灘附近地區物色物業。

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紐約市與特朗普集團終止合約 斥暴亂不可原諒 【下一頁】

事實上，特朗普長女伊萬卡（Ivanka Trump） 及其丈夫庫什納（Jared Kushner）於上月一擲3,200萬美元（港幣約2.48億元）於邁阿密購買一幅私隱度高的土地興建物業，意味著特朗普卸任後，其家族成員將會一併遷至佛州定居。

去年已有報道指，特朗普家族把其住址，由紐約市更改為佛州。而梅拉尼婭早前曾到訪距離海湖莊園約40分鐘車程的松頂學校（Pine Crest school），打算為幼子巴倫（Barron Trump）找到最合適的學校。

責任編輯：郭麗明

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