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【搶先Unpacked發布會】三星推中階5G機Galaxy A32　售2627元起

科技 17:30 2021/01/14

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三星（Samsung）趕在Samsung Galaxy Unpacked 2021發布會前，推出Galaxy A32 5G中階智能手機。

三星（Samsung）趕在今晚香港時間晚上11時舉行Samsung Galaxy Unpacked 2021發布會前，正式推出了Galaxy A32 5G中階智能手機。並將以 279 歐元（約2,627港元）起零售價上市，預計 2 月 12 日當地正式上市。

三星Galaxy A32 5G延續了上代外觀設計，採用6.5吋、水滴形前鏡頭劉海全屏幕設計，「下巴」部分邊框略粗。相機方面，Galaxy A32 5G設前置13MP單鏡頭，後置4鏡頭組合，包括：48MP主傳感器、 8MP廣角鏡、 5MP微距鏡、2MP深度鏡頭。

【CES 2021】Razer針對疫情　研發智能口罩Project Hazel

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規格方面，採用 2+6 架構八核處理器，指紋傳感器設於機身側邊，擁有杜比全景聲（Dolby Atom）音效。另內置5000 mAh大電池，支援15W快充。

今次Galaxy A32 5G設有黑、白、藍、紫四色選擇，按地區分別提供 4GB、6GB及8GB RAM 選擇。

此外，有關Samsung Galaxy Unpacked 2021發布會及新機Galaxy S21系列的資訊詳情，請留意本網詳盡報道。

蘋果官方終回應！將盡快修復M1 Mac藍牙Bug

責任編輯：張寶燕

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