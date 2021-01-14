移民大過天　業主急急腳賣樓　買樓4年都未夠　即減價沽貨

雖然近期樓市二手交投增多，且見高價成交，但仍有業主為趕移民，不惜減價賣樓，成交價有時更低於市價。不過，此類「移民急放盤」不算多，故暫難令樓價下跌。

美聯理黃永財說，南昌匯璽I期2B座極高層F室，實用面積357平方呎，一房間隔，景觀開揚，因業主移民急賣，故大減57萬元，減幅約6.2%，終以863萬元易手，實用呎價約24,174萬元，略低市價。

代理續說，由於項目新簇，位處市區，往來各區方便，加上價錢合宜，吸引區內客承接。資料顯示，原業主於2017年4月，以760.65萬元購入上址，現帳面賺102.35萬元，物業期內升值約13.5%。

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