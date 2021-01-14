【網民熱話】Facebook可獲其他網站上的動態　用戶如何取消連結？

網上捲起社交平台移民潮，社交媒體軟件的私隱問題備受關注。近日就有網民發現Facebook會得知你的站外動態，即市民在其他應用程式和網站的瀏覽動態。有網民甚至與Facebook分享了高達三千個應用程式和網站的總覽。

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根據Facebook網站顯示，這些動態包括Facebook收到的互動數量，互動即用戶在應用程式或網站上完成的動作。其中包括：開啟應用程式、使用Facebook登入應用程式、瀏覽內容、搜尋商品、將商品加到購物車、購買商品、進行捐款，以及來自用戶曾使用Facebook帳戶登入之應用程式和遊戲的動態等。

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Facebook指動態會用於顯示更符合用戶興趣的廣告，用戶可以使用廣告偏好來自訂廣告體驗；建議用戶可能會感興趣的群組，活動或Marketplace商品；協助用戶發現新的企業和品牌。協助企業和機構瞭解其網站，應用程式或廣告的成效如何，以及是否接觸到理想客群；識別可疑活動，協助保障Facebook安全。

取消連結教學：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

關閉後，Facebook最多可能需要48小時才能完全與帳戶取消連結。不過，值得留意的是Facebook仍然會接收用戶瀏覧的商家和機構的動態，動態可能用於衡量成效和改善廣告系統，但將與帳戶取消連結。而用戶仍然會看到相同數量的廣告。

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責任編輯：黃苑筠