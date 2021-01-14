【大行報告】野村料網易第四季收入增長26% 目標價上調25%至216元

野村發表報告指，預期網易（09999）第四季收入按年將錄26%增長，大致與其他券商的預測相若，其中網上遊戲收入料將增長19%至138億元人民幣，若按非標準會計準則計算，經營溢利預計將下跌2.5個百分點至20%，而市場推廣開支則將減少至40%，相信季內經營溢利錄按年將升12%至33億元人民幣。



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該行又指，網易目前手持120億美元（約930億港元）現金，因應美元兌人民幣貶值，公司在第四季或錄16億元匯兌虧損，同時投資阿里巴巴（09988）亦錄公允值下降。該行表示，下調網易去年每股盈利預期3%，升2021年每股盈利3%，並將其目標價由升至216元，評級「買入」。該股今日先升後跌，最終升0.61%，收報164元；阿里巴巴升5%，收報235元。



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另外，該行指出，網易在今年1月公布推出「天諭」，亦已成為Apple Store（蘋果應用程式商店）的首10名，公司亦計劃於第二季推出哈利波特遊戲，該行預料「暗黑破壞神：永生不朽」將會於下半年推出。



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撰文：溫藹紅