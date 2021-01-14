日本出現新變種病毒　疑源於巴西亞馬遜州

新冠肺炎持續，不少國家陸續出現新冠肺炎案例，早前在日本出現的全新變種病毒，有巴西研究員證實，是源自於亞馬遜州，並在當地有傳播跡象。

日本政府公布從巴西抵達日本的4名確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）旅客，驗出不同於英國與南非變種病毒的全新變種病毒，引發外界關注，現巴西研究員證實，這是全新的新型冠狀病毒變種，源自於亞馬遜州，並已經當地傳播。

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綜合外媒報道，巴西國立研究機構Oswaldo Cruz Foundation亞馬遜分部，研究員Felipe Naveca表示，早前由巴西返回日本的４名確診者，被驗出新冠肺炎病毒與亞馬遜地區傳播的病毒存在同樣變異，但目前尚未有具體資料。

Felipe Naveca續指，亞馬遜州或是去年12月至今年1月出現病毒變異，而且更具傳染力，有機會在未來幾個月在全球蔓延。

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責任編輯：黎淑雯