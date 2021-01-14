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【樓市現象】港島租客去東涌探朋友 被美景吸引即愛上呢區 680萬購映灣園2房做業主

股樓投資 16:47 2021/01/14

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最近樓市回暖，買家入市步伐明顯加快，業主議價空間也減少。其中東涌區近日交投量也十分暢旺，受惠於屯赤隧道通車，區內指標屋苑映灣園上月全月錄得29宗成交，本月半個月錄得23宗成交，已達上月成交量80%。

【樓市現象】買家加快入市 用家怕心儀富寧花園筍盤被奪 跟業主洽談至深夜 成功620萬上車，詳見【下一頁

中原地產分區營業經理陳旭明表示，映灣園6座高層F室最近錄得成交，單位實用面積550平方呎，享山景，原叫價698萬元，經議價後，以680萬元沽出，減價18萬元，折合實用呎價12,364元。

 

【筍盤推介】 港島區靚維景上車之選  行5分鐘到港鐵站 2房單位叫價平左28萬，詳見【下一頁

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陳旭明指，原業主本身於上址自住，因早前已買入外區物業作新居，因此減價沽出上址，加快套現。新買家為港島區租客，由於有朋友居住東涌，多次探訪後，被東涌優美環境吸引，交通亦便利，隨即決定於區內置業。

陳旭明指，原業主於2004年以146.8萬元一手買入單位，持貨16年沽出單位，帳面獲利533.2萬元，單位期內升值約3.6倍。

【上車之選】九龍市區細「Lump Sum」之選 別樹華軒一落樓就到港鐵站 入場樓價只係「5球幾」，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

樓價 物業 映灣園 沽出 東涌
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