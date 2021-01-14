【Signal爆紅】Signal是非牟利機構　堅持不依賴大科企　靠捐款營運不賣廣告數據

▲ 作爲一家獨立的公益機構，Signal不依賴於任何大型科技公司，同時強調絕不會被其收購。

WhatsApp更新用戶私隱條款後，引發大批用戶「轉會」，令Signal用戶量出現了歷史性增長。究竟Signal是如何走到今日的位置呢？

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離開FB不是末路

Signal創辦人Brian Acton正是WhatsApp 共同創辦人之一。Facebook收購Whatsapp後，Acton因不認同母公司的政策，在2017黯然離開WhatsApp。翌年，他斥資5000萬美元創立非牟利機構的Signal Foundation，負責開發Signal應用程式，現時該企的總部位於矽谷（Silicon Valley）。

作爲一家獨立的公益機構，Signal不依賴於任何大型科技公司，同時強調絕不會被其收購，其開發支援均來自贈款，目前員工數目少於50人。自該機構成立後，特斯拉（Tesla）的首席執行官Elon Musk也成為了Signal支持者。

發展策略：努力改善視頻和群聊功能

Signal之所以這麼受歡迎，主要是實行有較好的隱私政策。Signal主張「沒有廣告，沒有追蹤，沒有虛假承諾」，並使用端到端加密來保護用戶之間的通信。事實上，社交移民潮爆發後，Financial Express 13日的報道引述了應用程式分析公司Sensor Tower數據，指出過去7天內，就有1780萬用戶下載了Signal，比前一周增長了62倍。同期有1,060萬用戶下載了WhatsApp，下降了17％。

▲ Signal主張「沒有廣告，沒有追蹤，沒有虛假承諾」，並使用端到端加密來保護用戶之間的通信。（Signal官網截圖）

Signal創辦人Brian Acton表示，Signal是靠用戶捐款，而不是廣告或數據銷售來營利，故希望能獲得捐款進一步改進該應用程式。其團隊正努力改善Signal的視頻和群組聊天功能，使其能夠與WhatsApp、Microsoft Teams和其他會議應用程式競爭。

Signal創辦人：料用戶同時使用WhatsApp

Signal發展勢不可擋，甚至有可能取代WhatsApp。 不過Brian Acton表示，與WhatsApp不存在競爭情況，Signal也不會取代WhatsApp所有功能。他預計不少用戶會因應需要，同時使用Signal及WhatsApp。

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責任編輯：蘇穎琪