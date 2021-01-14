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【新股IPO】網上車市漲70%一手帳面賺約3000元　稻草熊轉升一手帳面賺約1000元

股市 17:30 2021/01/14

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網上車市暗盤急升。

多隻新股齊暗盤，焦點新股網上車市 （新上市編號：01490） 、稻草熊娛樂   （新上市編號：02125） 暗盤表現分化，於富途暗盤交易，網上車市較招股價1.23元高約70.7%，最高見2.1元，如果沽貨獲利，一手（4000股）帳面賺約3480元。稻草熊暗盤錯跌破招股價，最新報6.88元，則較招股價5.88元高17%，一手（1000股）帳面賺1000元。

網上車市

券商 最新報 招股價 變幅% 一手帳面賺  收盤時間
富途 1.88 1.23 52.8% 2600 18：30
耀才 1.9 54.5% 2680 19：30
輝立 1.86 51.2% 2520 18：30

另外，網上車市 （新上市編號：01490） 亦見零星交易，網上車市部分成交價為1.55元、1.81元及1.87元，較招股價1.23元，升幅介乎26%至52%。

稻草熊娛樂

券商 最新報 招股價 變幅% 一手帳面蝕 收盤時間
富途 5.73 5.88 -2.55% -150 18：30
耀才 5.34 -9.18% -540 19：30
輝立 5.35 -9.01% -530 18：30

現代中藥 （新上市編號：01643） 於富途暗盤曾最高見1.59，較招股價高約35%，現價報1.29元，一手（3000股）帳面賺約1230元。榮萬家 （新上市編號：02146） 較招股價13.46元低2.82%，報價13.08元，一手（500股）帳面蝕約190元。

現代中藥

券商 最新報 招股價 變幅% 一手帳面賺/蝕 收盤時間
富途 1.36 1.18 15.25% 540 18：30
耀才 1.17 -0.85% -30 19：30
輝立 1.16 -1.69% -60 18：30

榮萬家

券商 最新報 招股價 變幅% 一手帳面蝕 收盤時間
富途 13.1 13.46 -2.67% -180 18：30
耀才 13.2 -1.93% -130 19：30
輝立 12.94 -3.86% -260 18：30

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】稻草熊2125追揸沽攻略 券商料至少三成升幅

【新股IPO】網上車市1490追揸沽攻略 券商料至少五成升幅

編輯：陳華

港股 榮萬家（02146） 現代中藥集團（01643） CHESHI（01490） 稻草熊娛樂（02125） IPO

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