【新股IPO】網上車市漲40%一手帳面賺約2000元 稻草熊轉升一手帳面賺約1800元
股市 18:09 2021/01/14
多隻新股齊暗盤，焦點新股網上車市 （新上市編號：01490） 、稻草熊娛樂 （新上市編號：02125） 暗盤表現造好，於富途暗盤交易，網上車市較招股價1.23元高約70.7%，最高見2.1元，如果沽貨獲利，一手（4000股）帳面賺約3480元，最新報1.73元，升40.6%，帳面賺約2000元。
稻草熊暗盤曾跌破招股價，最新報7.7元，則較招股價5.88元高31%，一手（1000股）帳面賺1820元。
網上車市
|券商
|最新報
|招股價
|變幅%
|一手帳面賺
|收盤時間
|富途
|1.88
|1.23
|52.8%
|2600
|18：30
|耀才
|1.9
|54.5%
|2680
|19：30
|輝立
|1.86
|51.2%
|2520
|18：30
另外，網上車市 （新上市編號：01490） 亦見零星交易，網上車市部分成交價為1.55元、1.81元及1.87元，較招股價1.23元，升幅介乎26%至52%。
稻草熊娛樂
|券商
|最新報
|招股價
|變幅%
|一手帳面蝕
|收盤時間
|富途
|5.73
|5.88
|-2.55%
|-150
|18：30
|耀才
|5.34
|-9.18%
|-540
|19：30
|輝立
|5.35
|-9.01%
|-530
|18：30
現代中藥 （新上市編號：01643） 於富途暗盤曾最高見1.59，較招股價高約35%，現價報1.29元，一手（3000股）帳面賺約1230元。榮萬家 （新上市編號：02146） 較招股價13.46元低2.82%，報價13.08元，一手（500股）帳面蝕約190元。
現代中藥
|券商
|最新報
|招股價
|變幅%
|一手帳面賺/蝕
|收盤時間
|富途
|1.36
|1.18
|15.25%
|540
|18：30
|耀才
|1.17
|-0.85%
|-30
|19：30
|輝立
|1.16
|-1.69%
|-60
|18：30
榮萬家
|券商
|最新報
|招股價
|變幅%
|一手帳面蝕
|收盤時間
|富途
|13.1
|13.46
|-2.67%
|-180
|18：30
|耀才
|13.2
|-1.93%
|-130
|19：30
|輝立
|12.94
|-3.86%
|-260
|18：30
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編輯：陳華