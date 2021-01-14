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【新股IPO】網上車市漲4成一手帳面賺約2000元　稻草熊轉升一手帳面賺約1800元

股市 19:57 2021/01/14

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網上車市暗盤急升。

多隻新股齊暗盤，焦點新股網上車市 （新上市編號：01490） 、稻草熊娛樂   （新上市編號：02125） 暗盤表現造好，於富途暗盤交易，網上車市最高見2.1元，較招股價1.23元高約70.7%，若沽貨獲利，一手（4000股）帳面賺約3480元，收市報1.83元，升48.8%，帳面賺2400元。

稻草熊暗盤曾跌破招股價，耀才暗盤交易場更低見4.99元，其後大幅反彈，收報7.75元，較招股價5.88元高31.8%，一手（1000股）帳面賺1870元。輝立暗盤更收8元，升36.1%，一手賺2120元。

網上車市

券商 收報 招股價 升幅% 一手賺  收盤時間
富途 1.83 1.23 48.8% 2400 18：30
耀才 1.72 39.8% 1960 19：30
輝立 1.73 40.7% 2000 18：30

稻草熊娛樂

券商 收報 招股價 升幅% 一手賺 收盤時間
富途 7.71 5.88 31.1% 1830 18：30
耀才 7.75 31.8% 1870 19：30
輝立 8.00 36.1% 2120 18：30

現代中藥 （新上市編號：01643） 於富途暗盤曾最高見1.59，較招股價高約35%，收報1.39元，一手（3000股）帳面賺約630元。

榮萬家 （新上市編號：02146） 暗盤收市較招股價13.46元最多低2.4%，收報13.28元，一手（500股）帳面蝕約160元。

現代中藥

券商 最新報 招股價 變幅% 一手賺蝕 收盤時間
富途 1.39 1.18 +17.8% 630 18：30
耀才 1.21 +2.5% 90 19：30
輝立 1.15 -2.5% -90 18：30

榮萬家

券商 最新報 招股價 變幅% 一手賺蝕 收盤時間
富途 13.56 13.46 +0.7% 50 18：30
耀才 13.28 -1.3% -90 19：30
輝立 13.14 -2.4% -160 18：30

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：陳華

港股 榮萬家（02146） 現代中藥集團（01643） CHESHI（01490） 稻草熊娛樂（02125） IPO

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