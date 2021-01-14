【新股IPO】網上車市漲4成一手帳面賺約2000元　稻草熊轉升一手帳面賺約1800元

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【人幣定存】一個月人幣存息最高4.88厘 傳統銀行無視虛銀減息
多隻新股齊暗盤，焦點新股網上車市 （新上市編號：01490） 、稻草熊娛樂 （新上市編號：02125） 暗盤表現造好，於富途暗盤交易，網上車市最高見2.1元，較招股價1.23元高約70.7%，若沽貨獲利，一手（4000股）帳面賺約3480元，收市報1.83元，升48.8%，帳面賺2400元。
稻草熊暗盤曾跌破招股價，耀才暗盤交易場更低見4.99元，其後大幅反彈，收報7.75元，較招股價5.88元高31.8%，一手（1000股）帳面賺1870元。輝立暗盤更收8元，升36.1%，一手賺2120元。
網上車市
|券商
|收報
|招股價
|升幅%
|一手賺
|收盤時間
|富途
|1.83
|1.23
|48.8%
|2400
|18：30
|耀才
|1.72
|39.8%
|1960
|19：30
|輝立
|1.73
|40.7%
|2000
|18：30
稻草熊娛樂
|券商
|收報
|招股價
|升幅%
|一手賺
|收盤時間
|富途
|7.71
|5.88
|31.1%
|1830
|18：30
|耀才
|7.75
|31.8%
|1870
|19：30
|輝立
|8.00
|36.1%
|2120
|18：30
現代中藥 （新上市編號：01643） 於富途暗盤曾最高見1.59，較招股價高約35%，收報1.39元，一手（3000股）帳面賺約630元。
榮萬家 （新上市編號：02146） 暗盤收市較招股價13.46元最多低2.4%，收報13.28元，一手（500股）帳面蝕約160元。
現代中藥
|券商
|最新報
|招股價
|變幅%
|一手賺蝕
|收盤時間
|富途
|1.39
|1.18
|+17.8%
|630
|18：30
|耀才
|1.21
|+2.5%
|90
|19：30
|輝立
|1.15
|-2.5%
|-90
|18：30
榮萬家
|券商
|最新報
|招股價
|變幅%
|一手賺蝕
|收盤時間
|富途
|13.56
|13.46
|+0.7%
|50
|18：30
|耀才
|13.28
|-1.3%
|-90
|19：30
|輝立
|13.14
|-2.4%
|-160
|18：30
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編輯：陳華