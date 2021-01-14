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北半球更甚 世衛警告新冠疫情或比去年嚴重

環球政經 16:10 2021/01/14

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世界衛生組織警告2021年的新冠疫情，尤其在北半球地區可能會比去年嚴重。

世衛專家抵達武漢 料留一個月進行新冠溯源【下一頁

世衛緊急項目執行主任瑞安（Mike Ryan）表示，考慮到新冠病毒的傳播途徑，在正處於嚴寒天氣的國家地區，尤其是歐洲及北美地區確診人數可能會陸續出現上升。他解釋，民眾因為寒冷較經常在室內地方，容易造成人群聚集，增加人們染疫風險。

【新冠肺炎】美國單日逾4300人死　入境旅客須提供陰性報告下一頁

瑞安又指，過去的元旦假期，不少人對新冠病毒都掉以輕心，令近來某些國家的確診人數有所上升，加上新冠病毒在去年年底開始不斷變種，恐怕2021年的疫情可能比去年更嚴重。

除了世衛，泛美衛生組織（PAHO）亦警告，北美多個國家正受疫情衝擊，一旦放鬆防疫措施，疫情可能比去年嚴重。截至本月14日，全球新冠肺炎缺確診人數已突破9,200萬人，死亡人數接近200萬。

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撰文 : 林展鋒

疫情 新冠肺炎 歐洲 新冠肺炎疫情

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