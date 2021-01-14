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【樂園變疫苗中心】美國加州迪士尼樂園改為疫苗中心 已為逾千萬人士接種

環球政經 16:53 2021/01/14

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全球疫情肆虐，美國加州迪士尼樂園由去年3月中旬起被迫關閉至今，但近日搖身一變為大型疫苗注射中心，並當地時間周二（12日）首兩小時接收到逾1萬個預約，成為奧蘭治縣首個超級藥劑分配點（Super POD），據了解，樂團將可每天為超過7千人進行接種。

【新冠肺炎】美國單日逾4300人死　入境旅客須提供陰性報告：【下一頁

首批幾百名成功登記的人士於周三（13日）上午前往阿納海姆的迪士尼樂園停車場，進行疫苗注射；另年逾65歲及醫護人員亦可到場優先接種；加州奧蘭治縣監事巴雷特引用迪士尼樂團的廣告詞說：「今天有許多人接種疫苗，這真的是地球上最快樂的地方」。

更多詳情：

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早前加州被批評疫苗接種工作緩慢，是全美國人均接種率最低的州之一，當地官隨即放寬原定符合接種疫苗的標準，至涵蓋所有年逾65歲長者。全美國現有1200萬人接種疫苗，惟到本周二為止，全國累計至4336人死亡，創下單日死亡數字新高，累計逾38萬人不治，逾2270萬人染疫。

 

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責任編輯：潘曉豐

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