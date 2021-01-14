【社交移民潮】Telegram用戶激增　傳考慮發行最多78億可換股債

▲ 即時通訊程式Telegram據報正考慮發行高達10億美元債。（路透社）

通訊應用程式WhatsApp將由2月起更改私隱政策，觸發社交移民潮，環球網民都加快轉移到Facebook以外的通訊軟件，如Telegram及Signal。用戶錄得爆炸式增長，仍未收支平衡的Telegram，據報有意發行最多10億美元（折合約78億港元）可換股債券。

Telegram全球下載量達560萬【下一頁】

《The Information》引述消息報道，Telegram聯合創辦人兼行政總裁Pavel Durov近日曾與銀行及投資者，就發債籌集資金進行商討。其中一名消息人士指，最終發債規模或高達10億美元，但計劃仍未敲定。

報道指，Telegram的用戶短時間內大幅增加，令雲端侍服器的開支大增，尤其是作為初創的Telegram目前收支仍未平衡，主要是依靠Durov個人出資營運。

Telegram 3日內全球增2500萬用戶【下一頁】

Telegram發言人回應消息時未有直接否認消息，表示不斷有不同界別人士主動就債務融資計劃，主動接觸Telegram，目前正評估各項建議。發言人又強調，考慮不同計劃時會嚴守公司保障用戶私隱的原則。

編輯：趙穎妍