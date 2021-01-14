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世衛專家抵達武漢 料留一個月進行新冠溯源

環球政經 15:37 2021/01/14

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世界衛生組織委派國際專家團隊到內地進行新冠病毒疫情溯源，團隊今早(14日)抵達武漢，預計將逗留一個月。

【新冠肺炎】美國單日逾4300人死　入境旅客須提供陰性報告下一頁

內地傳媒報導，專家團隊由10人組成，分別來自英美國、俄羅斯、澳洲及日本等國家。團隊從新加坡乘坐飛機至上午近11時抵達武漢，成員在機場接受咽拭子和血清抗體兩項檢測後，將按照指引在當地接受14日隔離，才加入內地專家展開調查工作，期間會到訪研究機構、醫院和海鮮市場等。

【新冠疫情】河北確診者曾在酒廠裝貨　茅台員工一個不能走　下一頁

世衛組織總幹事譚德塞早前曾表示，專家團隊到訪內地，只想確定早期病例的感染途徑。法新社亦引述世衛官員指，派出專家團隊並非要追究哪個國家需要承擔責任。

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撰文 : 林展鋒

疫情 譚德塞

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