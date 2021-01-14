【騰訊股價】騰訊旗下7款App遭責令整改 涉私自收集用戶個人信息

▲ 騰訊並非首次被監管機構點名批評，上年11月，工信部點名批評騰訊這類頭部企業經過多次督促整改後，仍「沒有充份的吸取教訓」。

網絡數據安全監管議題近日成為城中熱話，廣東省通信局周四（14日）公佈，騰訊 （00700） 旗下的7款應用程式軟件私自收集用戶個人信息，侵害用戶權益。該部門對騰訊發出《違法違規App處置通知》，要求公司在責令限期內改正有關問題。

據通信局公告內容，廣東省通信局在11月至12月一共檢測到201款應用程式存在侵害用戶權益和安全隱患問題，在該批應用程式內，遊戲類和金融類佔比最多，共有60款應用程式屬於此類範疇。

騰訊今日全日收漲5.6%，報629.5元，逼近歷史高位633元，成交達228億元。

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騰訊旗下共有7款應用程式上榜，其中兩款為遊戲類應用程式，分別為手遊寶和天天象棋。另外四款為工具類應用程式，為騰訊遊戲管家、騰訊遊戲助手、先遊、逆戰助手。此外，音樂視頻應用程式QQ影音亦榜上有名。

據悉，該批應用程式在未經用戶同意下，私自申請獲取存儲權限、麥克風權限； 私自收集用戶的IP等個人信息； 令用戶以默認方式同意私隱政策； 用戶無法在應用程式內找到私隱政策。

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騰訊並非首次被監管機構點名批評，上年11月，工信部點名批評騰訊此類頭部企業經過多次督促整改後，仍「沒有充份的吸取教訓」，例如QQ、微信等提供的服務反覆出現違規行為。當時工信部發言人指，部分企業以用戶數量巨大為由，拖延整改。

根據2019年的《關於開展APP違法違規收集使用個人信息專項治理的公告》規定，現時內地對應用程式收集和使用哪些用戶個人信息存在明確標準，亦有界定應用程式在收集哪些數據時，應該要告知用戶。

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編輯﹕賴奕羚