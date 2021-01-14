  • 17°C
香港時間 : 2021114日 (四) 17:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊股價】騰訊旗下7款App遭責令整改 涉私自收集用戶個人信息

Hot Talk 16:50 2021/01/14

分享：

騰訊並非首次被監管機構點名批評，上年11月，工信部點名批評騰訊這類頭部企業經過多次督促整改後，仍「沒有充份的吸取教訓」。

網絡數據安全監管議題近日成為城中熱話，廣東省通信局周四（14日）公佈，騰訊 （00700） 旗下的7款應用程式軟件私自收集用戶個人信息，侵害用戶權益。該部門對騰訊發出《違法違規App處置通知》，要求公司在責令限期內改正有關問題。

據通信局公告內容，廣東省通信局在11月至12月一共檢測到201款應用程式存在侵害用戶權益和安全隱患問題，在該批應用程式內，遊戲類和金融類佔比最多，共有60款應用程式屬於此類範疇。

騰訊今日全日收漲5.6%，報629.5元，逼近歷史高位633元，成交達228億元。

美國據報擱置納入投資黑名單，騰訊阿里巴巴升半成，詳情請按【下一頁】

騰訊旗下共有7款應用程式上榜，其中兩款為遊戲類應用程式，分別為手遊寶和天天象棋。另外四款為工具類應用程式，為騰訊遊戲管家、騰訊遊戲助手、先遊、逆戰助手。此外，音樂視頻應用程式QQ影音亦榜上有名。

據悉，該批應用程式在未經用戶同意下，私自申請獲取存儲權限、麥克風權限； 私自收集用戶的IP等個人信息； 令用戶以默認方式同意私隱政策； 用戶無法在應用程式內找到私隱政策。

騰訊音樂計劃來港第二上市，詳情可看﹕【下一頁】

騰訊並非首次被監管機構點名批評，上年11月，工信部點名批評騰訊此類頭部企業經過多次督促整改後，仍「沒有充份的吸取教訓」，例如QQ、微信等提供的服務反覆出現違規行為。當時工信部發言人指，部分企業以用戶數量巨大為由，拖延整改。

根據2019年的《關於開展APP違法違規收集使用個人信息專項治理的公告》規定，現時內地對應用程式收集和使用哪些用戶個人信息存在明確標準，亦有界定應用程式在收集哪些數據時，應該要告知用戶。

更多【新經濟股】文章

相關文章﹕

【騰訊股價】騰訊《王者榮耀》、《PUBG Mobile》再奪冠 上月全球吸金近34億元

【阿里巴巴】馬雲據報正在杭州「避風頭」　螞蟻上市觸礁後未曾公開露面

【社交移民潮】Telegram用戶激增　傳考慮發行最多78億可換股債

 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚

港股 騰訊控股（00700） QQ 微信 騰訊 中華人民共和國工業和信息化部 電玩手遊 遊戲

上一篇文章

【虛擬銀行】匯立銀行委任李家達為新任行政總裁
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Signal熱爆】一文看清Signal下載及新增Stickers方法及要求
【Signal熱爆】一文看清Signal下載及新增Stickers方法及要求
【中移動941】被美國制裁的中移動為何急升？　連對冲基金都要入場
【中移動941】被美國制裁的中移動為何急升？　連對冲基金都要入場
【社交移民潮】Signal爆紅、創辦人當年黯然離開WhatsApp　今日完美復仇
【社交移民潮】Signal爆紅、創辦人當年黯然離開WhatsApp　今日完美復仇
【新股IPO】醫渡科技2158追揸沽攻略　投資界料約有一倍升幅
【新股IPO】醫渡科技2158追揸沽攻略　投資界料約有一倍升幅
【新股IPO】醫渡科技2158機構暗盤漲154%　一手帳面賺4070元
【新股IPO】醫渡科技2158機構暗盤漲154%　一手帳面賺4070元
【新股IPO】醫渡科技2158錄117萬人認購、超工行中行　超額認購1632倍一手中籤率20% （附分配結果）
【新股IPO】醫渡科技2158錄117萬人認購、超工行中行　超額認購1632倍一手中籤率20% （附分配結果）